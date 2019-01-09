2019-01-09T17:17:23+03:00
Спорт

Телеведущая Дарья Миронова будет помогать наставнику казанского "Ак Барса" на "Матче звезд КХЛ"

Девушки войдут в тренерские штабы всех четырех команд
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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"Матч звезд КХЛ" состоится в Казани уже 20 января. То, что наставник "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов будет руководить сборной дивизиона Харламова было известно ранее. Сейчас же определилось, кто станет его помощником, вернее, помощницей. Это назначение получила телеведущуя Дарья Миронова.

Впервые опыт по привлечению девушек-телеведущих на тренерский мостик сборных "Матча Звезд КХЛ" использовали год назад в Астане. Эксперимент удался и в Казани его решили повторить. Помимо Дарьи Мироновой ассистентами тренеров сборных дивизионов Тарасова, Боброва и Чернышева станут Наталья Кларк, Мария Басс и Евгения Головина.

– В нашем дуэте, конечно, главный – Зинэтула Хайдярович. Да и как может быть иначе? Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. трехкратный обладатель Кубка Гагарина… Я – только «на подпевках», на позиции ученика. Как буду вдохновлять игроков? Те, кто работал со мной в прошлом году, могут подтвердить: я не вдохновляю, я требую. Накосячил – сиди на лавке, - заявила Миронова.

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