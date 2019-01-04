2019-01-04T10:28:58+03:00
Общество

В Казани на улице Баумана вновь опечатали здание известного ресторана общественного питания

Деятельность предприятия на этот раз приостановлена на 60 суток
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной этому послужили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не были вовремя устраненыПричиной этому послужили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не были вовремя устраненыФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В Казани на улице Баумана вновь опечатано помещение одного из ресторанов сети общественного питания KFC. Решение об административном приостановлении его деятельности было принято в четверг, 3 января в Вахитовском районном суде.

Известно, что причиной такого решения стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не были вовремя устранены.

Таким образом, деятельность предприятия приостановлена на 60 суток, вплоть до начала марта 2019 года.

Отметим, что ресторан закрывают уже далеко не в первый раз. В последний раз его опечатывали в ноябре 2018 года из-за жалоб жильцов одного из домов на улице Пушкина. До этого работу данной точки KFC приостанавливали прошлым летом из-за высокого уровня шума.

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