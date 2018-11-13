2018-11-13T16:32:55+03:00
Общество

Без стрипсов и твистеров: В Казани вновь закрыли ресторан KFC на улице Баумана

На этот раз ресторан быстрого питания закрыли из-за жалоб жильцов
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: www.kfc.ruФото: www.kfc.ru
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Управление Роспотребнадзора по Татарстану закрыло ресторан KFC на центральной улице Баумана в Казани. Со вчерашнего вечера входные двери опечатаны, в него не пускают посетителей и сотрудников заведения. На официальной странице в социальных сетях ресторана комментируют, что закрыли общепит по техническим причинам. Но на листе, которым опечатана дверь указано решение управления Роспотребнадзора, которое было принято в соответствии с ч. 6 ст. 27.16 кодекса об административных правонарушениях. Эта статья касается только временного закрытия деятельности.

Приостановить деятельность ресторана решено было после расследования, которое провели сотрудники Роспотребнадзора после обращения к ним жителя дома №5/43 по улице Пушкина в Казани. Жильцы дома пожаловались на невыносимые условия проживания, связанные с работой ресторана.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

На сайте Роспотребнадзора появилось официальное письмо, в котором говорится, что административное расследование выявило превышение допустимого уровня шума в квартире заявителя. Это происходит из-за двигателя мусоропогрузочного автомобиля, при откачке отходов из жироуловителей, также при работе вентиляционного оборудования. Так же выявили отсутствие контейнеров для сбора твердых бытовых и пищевых отходов.

За все выявленные нарушения, Роспотребнадзор составил протоколы об административном правонарушении и о временном приостановлении деятельности предприятии с 12 ноября. Материалы уже передали в Советский районный суд для принятия решения. До решения суда предприятие опечатано.

Прежде ресторан уже закрывали – это случилось предыдущим летом. Тогда он не работал шесть дней.

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