2018-12-18T14:51:28+03:00
Происшествия

Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле

Мужчину будут судить за оказание небезопасных услуг
Лика ИСАЕВА
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Уголовное дело возбудили по итогам прокурорской проверки.Уголовное дело возбудили по итогам прокурорской проверки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Экс-директору бассейна ДЮСШ-2, расположенной в Новочебоксарске, предъявили обвинения. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни" после того, как завершилась прокурорская проверка по факту гибели в бассейне девятилетнего мальчика.

Он 19 ноября пришел вместе с отцом поплавать, но у мужчины не было справки, позволяющей пользоваться бассейном. Пока отец ждал сына в холле, мальчик утонул.

Надзорный орган орган выяснил, что ДЮСШ-2 оказывал услуги бассейна без медицинского обеспечения и наблюдения за безопасностью проведения занятий и тренировок. Кроме того, там не было инструктора по плаванию.

- Этим создавалась угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, - уточнили в прокуратуре республики.

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