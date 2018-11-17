2018-11-17T15:47:35+03:00
Происшествия

В Чувашии в бассейне утонул девятилетний мальчик

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ребенок утонул в бассейнеРебенок утонул в бассейнеФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Новочебоксарске в бассейне местной детско-юношеской спортивной школы. Там 17 ноября в 10.30 утонул девятилетний мальчик.

По данному факту СУ СКР Чувашии возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

К этому времени следователи выяснили, что в бассейн мальчик пришел вместе с отцом, но тот остался в холле бассейна ждать сына. 17 ноября в республике проводится День здоровья и спорта, и в водоеме было много посетителей. Как произошла трагедия, никто не видел. Мальчика обнаружили уже лежащим на дне. Посетители бассейнавытащили его тело на поверхность, но прибывшие на место медики не смогли откачать ребенка.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии. - Выясняются также причины и условия, способствовавших этому трагическому происшествию. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани сотрудники Госавтоинспекции провели памятную акцию
В Казани пройдет международный фестиваль "Фортепиано без границ"
В Татарстане отмечен рост производства мяса скота и птицы
В Татарстане иномарка на скорости вылетела в кювет, погибли две женщины
В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Ральф против интернета"
В Казани мужчину спасли после прогулки по льду
В казанском аэропорту прошел траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы «Боинг-737»
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Вдовы"
Под наркотиками жительница Чебоксар избила троих полицейских
В 2019 году в Казани откроется Генконсульство Узбекистана
В Татарстане водителя осудили за подставное ДТП, за которое он получил страховку 222 тысяч рублей
В Татарстане пенсионера, насмерть забившего молотком жену, приговорили к 7,5 годам колонии
В Чебоксарах "скорая" попала в ДТП с двумя легковушками
К концу столетия в Татарстане прогнозируется потепление на 6-8 градусов
В Чувашии из общежития пытались выселить мужа сотрудницы племптицезавода
В Татарстане земельные участки получили более 32,2 тысяч многодетных семей