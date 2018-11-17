В Чувашии в бассейне утонул девятилетний мальчик

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-17T15:47:35+03:00

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Трагедия произошла в Новочебоксарске в бассейне местной детско-юношеской спортивной школы. Там 17 ноября в 10.30 утонул девятилетний мальчик.

По данному факту СУ СКР Чувашии возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

К этому времени следователи выяснили, что в бассейн мальчик пришел вместе с отцом, но тот остался в холле бассейна ждать сына. 17 ноября в республике проводится День здоровья и спорта, и в водоеме было много посетителей. Как произошла трагедия, никто не видел. Мальчика обнаружили уже лежащим на дне. Посетители бассейнавытащили его тело на поверхность, но прибывшие на место медики не смогли откачать ребенка.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии. - Выясняются также причины и условия, способствовавших этому трагическому происшествию. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления.