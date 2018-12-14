"Понятно, что я "валенок", но я попробую": экс-футболист Савин провел первую тренировку в "Ак Барсе" и даже забил гол

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-14T13:47:05+03:00

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Евгений Савин, который накануне подписал контракт с казанским "Ак Барсом", провел первую тренировку в составе команды. По словам 34-летнего спортсмена, который получил известность, как футболист и даже вызывался в сборную страны, на коньках он стоять умеет, поэтому рассчитывает, что закрепится в "Ак Барсе", хоть и понимает свой нынешний уровень.

- Атмосфера класс, эмоции переполняют - говорю на полном серьезе. Понятно, что я "валенок", но, тем не менее, я попробую, - заявил Савин.

Речи о скором участии в официальных матчах пока не стоит. Так, на тренировку Савин вышел в белом свитере, что значит, что участия в матче игрок принимать не будет.

- Вышел перед тренировкой основной команды, побросал буллиты, два даже забил. Реакция была сумасшедшей, потому что эмоции переполняют. Хочется максимально погрузиться в хоккей, насколько это возможно, - отметил новобранец казанского клуба.

Срок контракта Савина с "Ак Барсом" пока не известен, ровно как и позиция, на которой предстоит играть экс-футболисту.