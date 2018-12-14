2018-12-14T11:18:12+03:00
Спорт

Казанский «Ак Барс» Усилился лучшим спортсменом Тобольска и бывшим футболистом Евгением Савиным

34-летний форвард будет выступать под номером 99
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ak-bars.ruФото: ak-bars.ru
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Казанский «Ак Барс» провернул не самый однозначный трансфер. Так, усилить команду признан 34-летний Евгений Савин. Форвард долгие годы играл...в футбол, даже вызывался в сборную России. В последнее время он трудится комментатором и экспертом на канале МатчТВ.

– Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ – это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках, - рассказывает Евгений Савин. - Я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. «Ак Барс» согласился, и я очень рад, что мне дают шанс.

Как отметил генменеджер клуба Рафик Якубов, на Савина в команде реально рассчитывают.

- Мы искали усиление в линию нападения и подписали контракт с хорошим форвардом. Надеемся, что он сможет усилить атакующий потенциал команды, - пояснил Якубов.

За «Ак Барс» бывший игрок «Локомотива» и «Крыльев Советов» и лучший спортсмен Тобольска 2006 года будет выступать под №99.

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