2018-12-12T11:59:44+03:00
Общество

В театре Набережных Челнов собирают средства в помощь семье актера

Тело Фаниса Сахабутдинова нашли в бане
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Семья актера татарского драматического театра Набережных Челнов Фаниса Сахабутдинова, тело которого обнаружили в бане, нуждается в материальной помощи. Театр уже опубликовал реквизиты коллеги погибшего, на которые все неравнодушные могут перечислить деньги.

- Спасибо всем, кто был с нами в эту трудную минуту. Благодарим за ваши искренние соболезнования и за оказанную помощь семье Фаниса, - пишет пресс-служба театра.

Также там добавляют, что звонки от постоянных зрителей и простых горожан, желающих хоть как-то помочь близким актера после трагедии, поступают до сих пор.

Известно, что у Фаниса Сахабутдинова осталась жена и трое малолетних детей. На момент смерти ему было всего 35 лет.

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