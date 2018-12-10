2018-12-10T14:34:34+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в бане обнаружили тело 35-летнего актера

Туда он, предположительно, направился после семейной ссоры [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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35-летний актер Набережночелнинского государственного татарского драмтеатра Фанис Сахабутдинов был обнаружен мертвым 8 декабря. Предположительно, после семейной ссоры мужчина пошел в баню. Некоторое время спустя тело актера там и нашла его супруга.

Похороны артиста прошли 9 декабря в его родной деревне Саклаубаш Сармановского района. У Фаниса Сахабутдинова остались трое несовершеннолетних детей.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Ближайшие спектакли с его участием в Татарском драмтеатре Набережных Челнов «Моя тёща» и «Испытание судьбы» отменены. Основную версию, которую сейчас рассматривает полиция - это суицид.

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