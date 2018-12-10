В Набережных Челнах в бане обнаружили тело 35-летнего актера
35-летний актер Набережночелнинского государственного татарского драмтеатра Фанис Сахабутдинов был обнаружен мертвым 8 декабря. Предположительно, после семейной ссоры мужчина пошел в баню. Некоторое время спустя тело актера там и нашла его супруга.
Похороны артиста прошли 9 декабря в его родной деревне Саклаубаш Сармановского района. У Фаниса Сахабутдинова остались трое несовершеннолетних детей.
Фото: Соцсети
Ближайшие спектакли с его участием в Татарском драмтеатре Набережных Челнов «Моя тёща» и «Испытание судьбы» отменены. Основную версию, которую сейчас рассматривает полиция - это суицид.
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