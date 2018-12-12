2018-12-12T11:16:40+03:00
Экономика

В январе 2019 года в Татарстане стоимость бензина может вырасти на 1,7%

При этом утверждается, что в республике цены на топливо ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу
Олег ЛУГОВОЙ
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Рост будет и в феврале, но только в пределах спрогнозированного уровня инфляции.Рост будет и в феврале, но только в пределах спрогнозированного уровня инфляции.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Максимальные цены на бензин и дизель на татарстанских заправках не превышают средней планки по Приволжскому федеральному округу (ПФО). Об этом на брифинге в Кабмине республики заявил начальник управления по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов Татарстана Роберт Гилязиев.

Так, сейчас в регионе за литр бензина АИ–92 в среднем просят 40,5 рубля, за литр АИ–95 – 43,10 рубля, за литр дизтоплива - 44,90 рубля.

При этом, по словам Роберта Гилязиева, до конца года изменений цен на ведущих татарстанских АЗС уже не предвидится. Подорожания стоит ожидать в январе. Цены могут подскочить на 1,7%. Рост будет и в феврале, но только в пределах спрогнозированного уровня инфляции.

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