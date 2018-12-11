2018-12-11T13:58:08+03:00
Авто

На татарстанских АЗС 4,3% проб топлива не соответствуют ГОСТу

Проверяли и бензин, и дизель
Олег ЛУГОВОЙ
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Традиционно расхождение с нормами меньше всего было обнаружено в топливе АЗС крупных компаний.Традиционно расхождение с нормами меньше всего было обнаружено в топливе АЗС крупных компаний.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана начальник управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в республике Роберт Гилязиев сообщил о проверках местных АЗС.

Так, в этом году для контроля качества было отобрано 658 проб топлива (457 - бензина, 201 - дизеля) на 368 заправках по всему Татарстану. В итоге требованиям ГОСТа не соответствуют 28 проб, то есть 4,3%. Причем речь идет как о ведомственных, так и о частных АЗС.

При этом, по словам Гилязиева, традиционно расхождение с нормами меньше всего было обнаружено в топливе АЗС крупных компаний.

Одной из главных причин присутствия на татарстанском рынке некачественного топлива называется дефицит собственного производства бензина. В год республике требуется 1,15 млн тонн этого топлива. В итоге почти половину – 570 тысяч тонн, приходится завозит из соседних регионов. Именно во время транспортировки чаще всего и происходит порча бензина.

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