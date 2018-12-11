2018-12-11T09:30:56+03:00
Общество

Застрявших в Китае туристов вернут в Казань 11 декабря

Самолет с путешественниками уже вылетел в Россию
Лика ИСАЕВА
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Самолет ожидают в 17.00Самолет ожидают в 17.00Фото: принтскрин видео.
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Экстремальным возвращение домой с китайского острова Хайнань завершился отпуск для 369 казанских туристов, отправившихся в Поднебесную по групповой туристической визе. Авиапоревозчик отказался от работы с туркомпанией "Жемчужная река", заявив, что компания им задолжала более двух миллионов рублей за ранее выполненные перелеты.

Не ожидавшие подобного форс-мажора, россияне в количестве более 1,5 тысяч человек оказались заложниками острова. Тем временем в России предпринимались меры по исправлению ситуации, татарстанцы удалось сообщить о проблеме президента республики Рустаму Минниханову.

На данный момент представители аэропорта "Казань" сообщили, что авиакомпания запросила посадку для самолета, перевозящего туристов с китайского острова Хайнань. Ориентировочно, самолет должен приземлиться в 17.00

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