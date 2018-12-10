Татарстанские туристы застряли в Китае из-за проблем турфирмы

Более 300 туристов из России, среди которых более 250 жителей Татарстана, оказались заложниками денежных расчетов между авиакомпанией, перевозящей путешественников, и международной турфирмой "Жемчужная река". Путешественники купили туры на остров Хайнан, и приехали по туристическим групповым визам. Особенности этих виз таковы, что они предоставляются по приглашению китайской туристической фирмы, в частности - "Жемчужная река", оформляются для групп от пяти человек. Это виза для одноразового посещения Китая.

Порядок получение таких виз упрощен, но накладывает на всех участников группы определенные обязательства: прежде всего, срок пребывания в Китае не должен превышать 14 дней, и члены одной группы должны сесть на один рейс в страну, проживать в одном отеле, посещать одни экскурсии.

Так и было, но до тех пор, пока россиянам в субботу, 8 декабря, не пришла пора вылетать назад. Оказалось, что самолет за туристами не прелетел. Авиакомпания известила, что поскольку турфирма задолжала им более двух миллионов рублей, то приостанавливает свои обязательства по договору. В свою очередь китайская турфирма отрицает какие-либо долги перед авиакомпанией.

Проведя несколько чавсов в аэропорту, татарстанцы смогли утром 9 декабря обратиться к президенту Татарстана и рассказать ему про сложившуюся ситуацию. Туристов разместили в отеле, но за питание путешественники вынуждены платить сами. Также они сообщили, что группу разделили, разместив их в разные отели.

Рустам Минниханов ответил татарстанцам: "Вашей проблемой будет заниматься руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов и наш представитель в Китае. Напишите контакты вашего представителя для связи". Откликнулся и Сергей Иванов: "Прошу написать мне, кто в каких отелях живет, и контакты координатора по каждому отелю".

Ростуризм пока не может вмешаться в эту проблему. Необходимо, чтобы турфирма "Жемчужная река" объявила себя банкротом, только в этом случае можно будет задействовать админист ративные ресурсы, но китайская сторона не спешит признаваться в своей финансовой несостоятельности.

Таким образом, сейчас заложниками на острове Хайнань стали более 1,5 тысяч человек, в том числе и более 250 татарстанцев, которые прибыли чартерным рейсом. Сейчас реальный срок для возвращения россиян домой называется вторник, 11 декабря.