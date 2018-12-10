2018-12-11T17:56:48+03:00
Происшествия

Татарстанские туристы застряли в Китае из-за проблем турфирмы

Более 250 жителей республики стали заложниками финансовых отношений между турфирмой и авиаперевозчиком
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Татарстанцы не могут вылететь домой из КитаяТатарстанцы не могут вылететь домой из КитаяФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Более 300 туристов из России, среди которых более 250 жителей Татарстана, оказались заложниками денежных расчетов между авиакомпанией, перевозящей путешественников, и международной турфирмой "Жемчужная река". Путешественники купили туры на остров Хайнан, и приехали по туристическим групповым визам. Особенности этих виз таковы, что они предоставляются по приглашению китайской туристической фирмы, в частности - "Жемчужная река", оформляются для групп от пяти человек. Это виза для одноразового посещения Китая.

Порядок получение таких виз упрощен, но накладывает на всех участников группы определенные обязательства: прежде всего, срок пребывания в Китае не должен превышать 14 дней, и члены одной группы должны сесть на один рейс в страну, проживать в одном отеле, посещать одни экскурсии.

Так и было, но до тех пор, пока россиянам в субботу, 8 декабря, не пришла пора вылетать назад. Оказалось, что самолет за туристами не прелетел. Авиакомпания известила, что поскольку турфирма задолжала им более двух миллионов рублей, то приостанавливает свои обязательства по договору. В свою очередь китайская турфирма отрицает какие-либо долги перед авиакомпанией.

Проведя несколько чавсов в аэропорту, татарстанцы смогли утром 9 декабря обратиться к президенту Татарстана и рассказать ему про сложившуюся ситуацию. Туристов разместили в отеле, но за питание путешественники вынуждены платить сами. Также они сообщили, что группу разделили, разместив их в разные отели.

Рустам Минниханов ответил татарстанцам: "Вашей проблемой будет заниматься руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов и наш представитель в Китае. Напишите контакты вашего представителя для связи". Откликнулся и Сергей Иванов: "Прошу написать мне, кто в каких отелях живет, и контакты координатора по каждому отелю".

Ростуризм пока не может вмешаться в эту проблему. Необходимо, чтобы турфирма "Жемчужная река" объявила себя банкротом, только в этом случае можно будет задействовать админист ративные ресурсы, но китайская сторона не спешит признаваться в своей финансовой несостоятельности.

Таким образом, сейчас заложниками на острове Хайнань стали более 1,5 тысяч человек, в том числе и более 250 татарстанцев, которые прибыли чартерным рейсом. Сейчас реальный срок для возвращения россиян домой называется вторник, 11 декабря.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки