Школьникам из Татарстана предлагают принять участие в олимпиаде на базе Сибирского федерального университета

4 Дек. 13:43 2018-12-04T13:43:26+03:00

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Олимпиада для школьников «Бельчонок» проводится в Сибирским федеральным университете с 2012 года. В прошлом году к ней присоединились 16 тысяч ребят из 40 регионов России.

Интеллектуальное первенство среди учащихся 2-11 классов проходит по шести предметам. Участникам предлагают не только проверить свои знания в решении сложных задач, но и в случае победы получить особые условия при зачислении в учебное заведение.

Призеров олимпиады «Бельчонок» Сибирского федерального университета ждет от 6 до 10 дополнительных баллов в общем рейтинге абитуриентов. Стать абитуриентами ВУЗа могут и жители Татарстана.

Пройти первоначальный этап конкурса можно дистанционно до 14 января 2019 года, выполнив онлайн-задания по математике, информатике, физике, химии, биологии или обществознанию. Для этого участникам необходимо зарегистрироваться на сайте СФУ. Обладатели лучших результатов станут участниками финального тура, который пройдет в нескольких городах.