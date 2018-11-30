Чиновники в Чебоксарах на день пересядут на автобусы и трамваи
Следующий понедельник, 3 декабря, станет для чиновников Чебоксар не совсем обычным. Так, на сутки их лишат возможности пользоваться служебными автомобилями. Придется всем муниципальным служащим, руководителям подразделений и сотрудникам городских учреждений добираться до своих рабочих мест на общественном транспорте.
Об этой акции на своей странице в социальной сети заявил глава администрации города Алексей Ладыков. Он отметил, что подобный шаг приурочен к старту в Чебоксарах транспортной реформы.
- Оценим время ожидания, удобство проезда и оплаты, логичность утвержденных маршрутов. Мнения пассажиров, предложения будут проанализированы и учтены, - пишет он.
Горожан удивил и порадовал такой подход к делу.
- Вот это я понимаю, подход грамотного и адекватного руководителя, - пишет, например, интернет-пользователь slavakinshin.