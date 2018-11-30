2018-11-30T14:43:08+03:00
Общество

Чиновники в Чебоксарах на день пересядут на автобусы и трамваи

3 декабря в городе объявляется днем без служебных автомобилей для всех муниципальных служащих, руководителей подразделений, сотрудников городских учреждений
Алина ГАБДУЛИНА
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Подобный шаг приурочен к старту в городе транспортной реформыПодобный шаг приурочен к старту в городе транспортной реформыФото: Сергей МОРКОВКИН
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Следующий понедельник, 3 декабря, станет для чиновников Чебоксар не совсем обычным. Так, на сутки их лишат возможности пользоваться служебными автомобилями. Придется всем муниципальным служащим, руководителям подразделений и сотрудникам городских учреждений добираться до своих рабочих мест на общественном транспорте.

Об этой акции на своей странице в социальной сети заявил глава администрации города Алексей Ладыков. Он отметил, что подобный шаг приурочен к старту в Чебоксарах транспортной реформы.

- Оценим время ожидания, удобство проезда и оплаты, логичность утвержденных маршрутов. Мнения пассажиров, предложения будут проанализированы и учтены, - пишет он.

Горожан удивил и порадовал такой подход к делу.

- Вот это я понимаю, подход грамотного и адекватного руководителя, - пишет, например, интернет-пользователь slavakinshin.

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