Транспортная реформа в Чебоксарах: Минус 160 автобусов, но плюс 3 тысячи пассажиров

Уже 1 декабря в Чебоксарах стартует транспортная реформа. О ней говорили давно. По факту, изменения в маршрутной сети запланировали еще в прошлом году. Потом датой транспортной реформы называли лето 2018 года, но после, чтобы все окончательно подготовить, поставили окончательную дату – 1 декабря.

В итоге было принято решение отменить 16 автобусных маршрутов, а еще 14 видоизменить. Это позволит не только разгрузить загруженные дороги, но и дать «зеленый свет» городским троллейбусам. Из-за большого количества маршруток электротранспорты зачастую ходили полупустыми.

ПО ЧИСЛУ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ЧЕБОКСАРЫ НА 6 МЕСТЕ В СТРАНЕ

Меж тем, по словам начальника отдела транспорта и связи Андрея Васильева, троллейбусами ежедневно перевозится более 190 тысяч пассажиров. По количеству единиц подвижного состава Чебоксарское троллейбусное управление находится на 6-м месте после городов Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Новосибирск, а в Приволжском федеральном округе - на первом месте.

Впрочем, небольшие изменения в работ троллейбусов произойдут. Стоимость проезда по безналичному расчету увеличится на два рубля – до 18 рублей. При оплате наличными, цена проезда останется прежней – 20 рублей.

- Решение по повышению тарифов далось непросто. Мера эта вынужденная, нацелена на вывод троллейбусного управления из кризиса. Деятельность предприятия, несмотря на ранее принятые меры по оптимизации и сокращению долгов за электроэнергию с марта на 40%, все еще убыточна. Поэтому, чтобы своевременно рассчитываться с поставщиками, осуществлять основную деятельность и закупать новую технику, мы вынуждены поднять тарифы. Надеюсь, горожане отнесутся с пониманием. Стоимость проезда в Чебоксарах останется одной из самых низких в ПФО, - сказал глава администрации города Алексей Ладыков.

АВТОБУСАМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИШЬ ЧЕТВЕРТЬ ГОРОЖАН

Ежегодно на рейсы в Чебоксарах выходит более 1400 единиц транспорта. В это число входят как городские, так и междугородние маршруты. На территории города в день осуществляется около 350 тысяч пассажироперевозок. При этом, 58% горожан пользуются троллейбусами, 16% - межмуниципальным транспортом и около 26% - муниципальными автобусами малого и среднего класса.

Исходя из этих цифр, по мнению Алексея Ладыкова, 75% жителей не почувствуют изменений в транспортном обслуживании: троллейбусы и межмуниципальный транспорт останутся без изменений.

МИНУС 160 АВТОБУСОВ

Если смотреть на общее количество автобусов в городе, то их количество существенно сократится. Сейчас пассажиров перевозят 510 автобусов. Среди них преимущественно машины малой вместимости. С 1 декабря на дороги будут выходить 350 автобусов. Правда, среди них будут уже преобладать машины средней и большой вместимости. В город, к слову, уже прибыли новенькие ЛиАЗы, ПАЗы и МАЗы.

- Ожидаем, что с июня 2019 года, согласно документу планирования, в городе будет 89 малых, 194 средних и 11 больших автобусов общей пассажировместимостью около 16 тысяч человек, - заявил Ладыков.

РЕФОРМА БУДЕТ ПОСТЕПЕННОЙ

При этом, глава администрации города уточнил, что транспортная реформа с 1 декабря будет реализована не полностью, а постепенно. Завершится она только летом 2019-го года.

Причин, по сути, две. Во-первых, недобросовестные перевозчики на четырех маршрутах, которые выиграли аукционы, отказались осуществлять перевозки. Таким образом, будут заново проведены конкурсные процедуры. Во-вторых, продолжаются торги по некоторым лотам, объявленные летом.

Регулярные перевозки будут организованы по 25 маршрутам. Все микрорайоны, по данным чебоксарской администрации, будут обеспечены пассажирским транспортом, нужно следить за изменениями и расписанием.

До 1 декабря перевозчики должны получить лицензию, обкатать маршруты и скомплектовать штат водителей.

Чтобы горожане не путались в маршрутах, на улицах города в ближайшие дни будут дежурить волонтеры, которые выйдут на остановки с буклетами и схемами. Кроме того, в сети интернет откроется канал для приема вопросов жителей, со среды будет работать горячая линия по телефону 23-51-99.