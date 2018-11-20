2018-11-20T13:09:18+03:00
Общество

За первый день снегопада в Набережных Челнах выпала двухнедельная норма осадков

Сейчас на улицах города работают 70 единиц спецтехники
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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Первый день обильного снегопада в Набережных Челнах отметился своеобразным рекордом. За сутки выпала двухнедельная норма осадков.

Так, в понедельник днем на уборку дорог вышло 40 единиц спецтехники, еще 40 единиц ночью. В настоящий момент на улицах работают 70 специальных машин.

Всего же к зимнему сезону 2018-2019 дорожники татарстанского автограда подготовили 168 единиц уборочной техники, в том числе и КАМАЗы с отвалами, щетками, автоцистерны с жидкими реагентами, машины с пескоразбрасывательными установками и роторные снегоочистители. На дороги готовы также выйти до 300 рабочих. Очистка улиц во время осадков ведется круглые сутки, в две смены.

- На весь зимний сезон подготовлены запасы песка, соли и реагентов, - сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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