2018-11-20T09:53:31+03:00
Авто

Улицы Казани начали обрабатывать портивогололедными материалами

На дороги вышли 156 единиц спецтехники
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Из-за снега и потепления в столице Татарстана на дрогах начала образовываться гололедица в связи с этим в городе начали проводить противогололедную обработку.

Так, в ночь на 20 ноября на улицы Казани вышли 156 единиц спецтехники, в том числе 60 комбинированных машин, 47 тракторных щеток и 20 фронтальных погрузчиков. Также были задействованы 24 дорожных рабочих.

В зоне внимания все районы города. Ведется обработка магистралей и тротуаров, при необходимости выполнялось разметание, уборка и вывоз снега.

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