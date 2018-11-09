2018-11-09T16:37:07+03:00
Спорт

Экс-сотрудник кадровой службы "Рубина" может стать футболистом итальянской "Ромы"

Ильзат Ахметов, ныне выступающий за ЦСКА, приглянулся скаутам команды из Рима
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Ильзат Ахметов в нынешнем сезоне может претендовать на звание одного из открытий российского футбола. Сейчас молодой полузащитник феерит в ЦСКА, выступая за "армейцев" в том числе и в Лиге Чемпионов.

Так, за последние две недели ЦСКА в рамках главного клубного турнира Европы дважды встречался с итальянской "Ромой". Пусть москвичи дважды уступили, 0:3 и 1:2, но Ахметов произвел серьезное впечатление на скаутов итальянского клуба. Так, по данным итальянских СМИ, в частности Calciomercato.it, "Рома" готова выкупить у ЦСКА контракт игрока.

Отметим, что представить такой интерес к Ахметову еще прошлой весной было проблематично. Напомним, что в "Рубине" он почти не играл, а когда в клубе затеяли смену юридического лица, он отказался переподписывать контракт на предлагаемых ему условиях. При этом, "Рубин" был обязан обеспечить игрока рабочим местом и отрядил Ахметова...в кадровую службу.

В результате же Ильзат летом стал свободным агентом и подписал контракт с ЦСКА, за который провел уже 13 матчей.

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