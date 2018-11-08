2018-11-08T18:38:12+03:00
Общество

14 ноября в домах Советского района Казани на сутки пропадет вода

Причина в проведении ремонтных работ на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Воду отключат с 9.00.Воду отключат с 9.00.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

14 ноября из-за ремонтных работ на сетях в ряде домов Советского района Казани отключат воду, причем на целые сутки.

Так, с 9.00 14 ноября до 9.00 15 ноября краны пересохнут в квартирах по адресам: улица Мира, 30, 30б, 32, 34, 36, 36 корпус 1, 45/2, 43, 45, 45а, 45в, 45г, 45д; 47, 50, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 67б, улица Парковая, 12, 18, улица Халезова, 29.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал» и приносит извинения за временные неудобства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь улиц Казани 9 ноября останутся без света. Отключение электричества произойдет в Вахитовском районе города (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три месяца Чувашия должна успеть сдать порядка 300 тысяч квадратных метров нового жилья
В Казани руководителя и учредителя кооператива «Благо» за хищение более 139 миллионов рублей приговорили к колонии
В татарстанском Иннополисе запустили производство осциллографов
В Набережных Челнах утвердили премию мэра для тренеров в 20 тысяч рублей
В Казани женщина, получив шесть ударов ножом выжила, а ее сожителя за это приговорили к колонии строгого режима
В Чебоксарах детскую инфекционную больницу отремонтируют за 380 миллионов рублей
Трех жителей Набережных Челнов будут судить за мошенничество с пшеницей и рапсом на 40 миллионов рублей
В Татарстане сельхозпредприятие ООО «Агрофирма «Нармонка» филиал №2 выплатила более 3,3 миллиона рублей долгов по зарплате
9 ноября в Казань прибывает трехмиллионный турист
В 2018 году на развитие сельского хозяйства Татарстана было направлено более 11 миллиардов рублей
В Казани детей называли Вириней, Айрис, Сальмой и Есенией
В Казани воспитанникам детского сада вручат значки ГТО