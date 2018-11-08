14 ноября в домах Советского района Казани на сутки пропадет вода

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-08T18:38:12+03:00

Причина в проведении ремонтных работ на сетях

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14 ноября из-за ремонтных работ на сетях в ряде домов Советского района Казани отключат воду, причем на целые сутки.

Так, с 9.00 14 ноября до 9.00 15 ноября краны пересохнут в квартирах по адресам: улица Мира, 30, 30б, 32, 34, 36, 36 корпус 1, 45/2, 43, 45, 45а, 45в, 45г, 45д; 47, 50, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 67б, улица Парковая, 12, 18, улица Халезова, 29.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал» и приносит извинения за временные неудобства.

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