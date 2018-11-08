Семь улиц Казани 9 ноября останутся без света

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-08T11:42:57+03:00

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В пятницу, 9 ноября, в Казани вновь запланировано отключение света. На сей раз без электричества оставят ряд улиц Вахитовского айона города.

Так, с 8.00 до 11.00 света не будет в домах, расположенных по улицам Ахтямова, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а и Сары Садыковой, 22.

С 8.00 до 13.00 электричество отключат на улицах Островского, 61, 65, 67, и Петербургская, 12, 14.

С 13.00 до 17.00 без света останутся здания по улицам Большая Красная, 13а, 15/9, и Карла Маркса, 19, 20, 21.

С 14.00 до 18.00 электричество отключат в домах на улицах Островского, 84, 88 и Спартаковская, 1.

- Отключения связаны с плановым ремонтом трансформаторных подстанций и сетей, - сообщили в пресс-службе мэрии.