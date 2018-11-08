2018-11-08T15:01:37+03:00
Экономика

ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ и ФНС России договорились о налоговом мониторинге с 1 января 2019 года. Официально решение подписано на встрече руководителя Налоговой службы Михаила Мишустина и президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Налоговый мониторинг - это замена традиционных налоговых проверок на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика. Михаил Мишустин подчеркнул, что в последние годы ВТБ серьезно продвинулся в совершенствовании системы взаимодействия с налоговым органом и заранее приступил к разработке портала налогового мониторинга.

- Переход на налоговый мониторинг ВТБ сократит продолжительность налоговых проверок компании в три раза. При постепенном подключении к проекту всей группы компаний эффект будет только расти. Отказ от классической системы истребования документов позволит в 10 раз снизить объем документов, представляемых в налоговый орган, - заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, участники налогового мониторинга могут получить мотивированное мнение ФНС России о налогообложении той или иной сделки, исправить ошибки и предупредить налоговые риски и спорные ситуации. Получить мотивированное мнение налогоплательщик может как по планируемой сделке, так и по совершенным операциям.

За три года налоговые органы выпустили 28 мотивированных мнений. Совокупная сумма налога по урегулированным налоговым позициям составила 142 млрд рублей. В среднем по одному мотивированному мнению сумма налога составила 5 млрд рублей.

Михаил Мишустин добавил, что в портале налоговый орган может удобно работать не только с налоговой отчетностью, но и с отчетностью, представляемой в ЦБ РФ. Это сократит межведомственные запросы по бухгалтерской отчетности банка, а также позволит уменьшить количество требований пояснений по отдельным операциям банка.

По словам Андрея Костина, вступление в режим налогового мониторинга ВТБ, являющегося крупнейшим участником российского и международного финансовых рынков, не только соответствует мировым тенденциям по совершенствованию взаимодействия с налоговыми органами, но и направлено на повышение инвестиционной привлекательности банка и Группы ВТБ за счет оптимизации издержек, связанных с налоговым контролем, и минимизации налоговых рисков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани воспитанникам детского сада вручат значки ГТО
Соборную мечеть в столице Татарстана построят в центре города
Жительница Татарстана, которая выкинула из окна ребенка, приговорена к 11 годам колонии
Троллейбусный парк Йошкар Олы получил порядка 65 миллионов рублей
14 ноября в Татарстане стартует региональный чемпионат WorldSkills
Турецкая компания хочет построить в Чувашии большой склад для хранения зерна
Казанский театр имени Муссы Джалиля даст 73 спектакля в Европе
Жителя Чувашии будут судить за изнасилование девушки и угрозу выколоть ей глаз
В Татарстане парковки у школ и больниц могут стать бесплатными
В Татарстане лидерами рейтинга социально-экономического развития стали Казань, Альметьевск и Лаишево
Казанская горничная победила на Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма"
На разработку генплана Набережных Челнов из республиканского бюджета выделили 23 миллиона рублей
«Ростех» начинает с правительством Татарстана обмен акциями «КАМАЗа»
Одним из участников нового сезона "Comedy Батлл" стал житель Набережных Челнов
Школьница из Татарстана претендует на звание «Доброволец России-2018»
Семь улиц Казани 9 ноября останутся без света
Жителей Казани научат ремонтировать велосипеды
Первый четвертьфинальный матч Кубка России против "Локомотива" "Рубин" проведет в Москве
В Татарстане начали выпуск аудиокниг татарских писателей
В ИТ-парке Набережных Челнов будут разрабатывать прототипы новых гаджетов