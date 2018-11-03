2018-11-03T14:15:15+03:00
Происшествия

В Казани автобус насмерть сбил пешехода

Пострадавший скончался в машине «скорой помощи»
Олег ЛУГОВОЙ
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Медикам "скорой" пришлось констатировать смерть жертвы наезда.Медикам "скорой" пришлось констатировать смерть жертвы наезда.
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Накануне в 17.30 на улице Бутлерова автобус маршрута №29 сбил пешехода.

По предварительным данным, двигаясь со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Муштари, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил человека. От полученных травм пешеход скончался в машине «скорой помощи».

- В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, - сообщают в МВД Татарстана.

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