2018-11-03T11:46:41+03:00
Происшествия

В Татарстане пьяный водитель сбил трех подростков: два из них погибли

Лихач с места ДТП поспешил скрыться
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне вечером в деревне Каширово Альметьевского района трое подростков в возрасте 16-ти, 15-ти и 14-ти лет шли по проезжей части улицы Тавабилова. В 23.45 в компанию пешеходов сзади на полном ходу влетает автомобиль «Лада Гранта».

Удар был настолько сильным, что двое подростков погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Выжил только один. Его с различными травмами доставили в больницу Альметьевска.

В свою очередь водитель «Лады», не оказав помощь пострадавшим, скрылся с места аварии. Но вскоре был задержан полицией.

- 26-летний житель Казани, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость. В то же время пешеходы, которых он сбил, шли по проезжей части вне зоны пешеходного перехода, не имея на одежде предметов со световозвращающими элементами, обеспечивающими видимость пешехода водителями транспортных средств в темное время суток, - сообщают в МВД Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани будут судить трейдера за мошенничество на 700 миллионов рублей
С начала 2018 года бюджет Чувашии получил более 39,5 миллиардов рублей доходов
В Казани автобус насмерть сбил пешехода
В Чебоксарах задержали уличного «боксера», нападавшего на пенсионеров
Во время пожара в Казани были спасены пять человек, один из них ребенок
В Чувашии в лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб, один пострадал
В Татарстане закончили капремонт 440 многоквартирных домов
Казанская горничная стала лучшей в России
Мэрия Казани: ветеран живущая без воды и туалета не может претендовать на улучшение условий за счет бюджета
В Татарстане пенсионерка упала в обморок, после того как ее оштрафовали инспекторы ГАИ
МЧС Татарстана: температура воды на реках и озерах уже близка к зимней
Казанцы на Хэллоуин сдали 70 литров крови