В Татарстане пьяный водитель сбил трех подростков: два из них погибли

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-03T11:46:41+03:00

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Накануне вечером в деревне Каширово Альметьевского района трое подростков в возрасте 16-ти, 15-ти и 14-ти лет шли по проезжей части улицы Тавабилова. В 23.45 в компанию пешеходов сзади на полном ходу влетает автомобиль «Лада Гранта».

Удар был настолько сильным, что двое подростков погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Выжил только один. Его с различными травмами доставили в больницу Альметьевска.

В свою очередь водитель «Лады», не оказав помощь пострадавшим, скрылся с места аварии. Но вскоре был задержан полицией.

- 26-летний житель Казани, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость. В то же время пешеходы, которых он сбил, шли по проезжей части вне зоны пешеходного перехода, не имея на одежде предметов со световозвращающими элементами, обеспечивающими видимость пешехода водителями транспортных средств в темное время суток, - сообщают в МВД Татарстана.

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