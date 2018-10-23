В Казани на бесплатном концерте выступит рэпер Натан

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-23T19:22:15+03:00

Мероприятие пройдет в субботу, 27 октября, у "Чаши"

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Хедлайнером бесплатного концерта, приуроченного к акции "Служба по контракту - твой выбор!", станет рэпер Натан. Мероприятие состоится в субботу, 27 октября, у Центра семьи "Казан".

Помимо Натана на сцену в этот вечер выйдут военные оркестры и творческие коллективы Татарстана.

Напомним, днем у "Чаши" казанцы смогут увидеть выступления авиационной группы «Стрижи» на самолетах «Миг-29», десантирование четверых парашютистов, показательные выступления роты почетного караула и спецназовцев.

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