2018-10-18T16:05:00+03:00
Экономика

Минэкономики Татарстана: в 2019 году зарплата в республики увеличится на 5,6%

Реальные выплаты работникам в течение ближайших шести лет будет продолжать расти
Олег ЛУГОВОЙ
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Об этом стало известно во время обсуждения бюджета республики на последующие три года.Об этом стало известно во время обсуждения бюджета республики на последующие три года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот четверг в Госсовете Татарстана рассматривали в первом чтении бюджет республики на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов. Во время его обсуждения глава регионального Минэкономики Фарид Абдулганеев заявил, что по прогнозам в 2019 году зарплата у татарстанцев вырастет на 5,6 - 6,8%.

Также, по словам министра, по итогам января-августа этого года среднемесячная заработная плата в Татарстане выросла на 8,5%, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Она составила 33 923,8 рубля.

- В то же время в районах, в которых преобладает сельское хозяйство, среднемесячная заработная плата значительно ниже республиканского значения при темпах роста выше, чем в среднем по Татарстану, - при этом уточнил Фарид Абдулганеев.

Оценивая же 2019 год, чиновник планирует, что повышение ставки НДС приведет к ускорению инфляции на 4,3%. При этом утверждается, что в течение ближайших шести лет реальная зарплата татарстанцев будет только расти.

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