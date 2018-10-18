2018-10-18T14:07:57+03:00
Экономика

Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет республики-2019 с дефицитом в 4,1 миллиарда рублей

Планирует привлечь доходов в казну региона на сумму более 228 миллиардов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Расходов запланировано на 232 млрд 382 млн рублей.Расходов запланировано на 232 млрд 382 млн рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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18 октября на очередной сессии Госсовета Татарстана депутаты приняли в первом чтении бюджет республики на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов.

Так, например, по доходам на следующий год в казну региона должно поступить более 228 млрд 230 млн рублей. Расходы же составят 232 млрд 382 млн. То есть дефицит обозначен на отметке в 4 млрд 151 млн рублей.

Традиционно львиную долю поступлений в бюджет Татарстана составляют налоги на прибыль, на доходы физлиц и акцизы. Первый из них в основном формируется из отчислений от нефтяников. Так, от этих компаний в 2019 году должно поступить 89,7 млрд рублей.

Неналоговые же доходы консолидированного бюджета республики прогнозируются в объеме 10,1 млрд рублей, безвозмездные поступления из федеральной казны - 20,3 млрд рублей.

При этом порядка 90% расходов бюджета распределены по программам. Сейчас заключаются соглашения с федеральными ведомствами по определению пропорций софинансирования. Увеличение которого из Центра планируется увеличить до 81%.

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