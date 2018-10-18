Автопробег «Комсомольской правды»к 100-летию Комсомола побывал на «звездной» заправке в Альметьевске

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-18T17:26:17+03:00

За последние годы АЗС стала одной из достопримечательностей Альметьевска Фото: Александр ЧЕРНОВ

За несколько лет АЗС посетили звезды шоу-бизнеса и известные спортсмены [фото]

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В Альметьевске участники автопробега «Комсомольской правды» к 100-летию Комсомола посетили необычную автозаправочную станцию. Среди местных жителей она считается «звездной» - встретить здесь представителей шоу-бизнеса можно чаще чем в местом Доме культуры.

По словам ведущего специалиста по маркетингу и рекламе «Татнефть-АЗС Центра» Всеволода Дворкина на необычной заправке частенько бывают спортсмены. В первую очередь хоккеисты казанского "Ак Барса" и местного "Нефтяника". Неспроста на въезде на «Татнефть-АЗС Центр» стоят импровизированные ворота и монумент снежному барсу.

В целом же, сеть автозаправочных станций пользуется немалым спросом и среди известных деятелей шоу-бизнеса. Так, за бензином в разное время заезжали победитель «Евровидения» Дима Билан и самый знаменитый "Глухарь" отечественного кинематографа Максим Аверин. который возвращался с гастролей из соседнего города.

Участники автопробега смогли увидеть как проверяют на качество топливоФото: Александр ЧЕРНОВ

На легендарной для жителей Альметьевска автозаправочной станции на въезде в город можно отведать одну из лучших в городе национальную выпечку.

Участники автоколонны также увидели в работе единственную в Среднем Поволжье мобильную лабораторию, где за считанные минуты проверяют топливо на уникальном оборудовании и подтверждают его высокое качество.

ООО «Татнефть АЗС Центр» стал топливным спонсором автопробега «Комсомольской правды», посвященному 100-летию Комсомола.

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