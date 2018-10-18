Третий день автопробега в честь 100-летия Комсомола: Разменяли вторую сотню подарков, едем в Чистополь и Йошкар-Олу

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-18T13:46:13+03:00

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За два дня автопробег «Комсомольской правды», посвященный 100-летию Комсомола преодолел более 750 километров, побывал в пяти крупных городах и подарил более 130 ценных подарков. Впереди еще три дня пути. Задача автоколонны поехать более тысячи километров и напомнить каждому о важности комсомольских организаций в становлении страны.

Пятидневная автомобильная экспедиция проходит по знаковым местам и предприятиям, имеющим историческую связь с молодежным движением Среднего Поволжья и значимость для экономического развития региона.

Колонна из брендированых автомобилей преодолевает маршрут: Казань – Набережные Челны – Нижнекамск – Альметьевск – Чистополь – Йошкар-Ола – Чебоксары – Зеленодольск – Казань.

В каждом городе участники автоколонны дарят десятки подарковФото: Александр ЧЕРНОВ

В каждом городе колонну встречают с радостью, ведь там где останавливается велопроег - всегда праздник и подарки.

Автоколонна уже побывала в Набережных Челнах, Менделеевске, Нижнекамске, Чистополе и Альметьевске. В каждом городе участники автопробега стараются оставить свой след. Так, в музее Набережных Челнов появилась брендированная скамейка «Комсомольской правды», в Нижнекамске посадили именную сосну.

В каждом городе участников с радостью принимают местные культурные заведения. В первую ночь участники автопробега остановились в уютном санатории «Ижминводы», на следующую ночь в лечебно-оздоровительном комплексе «Раздолье» на окраине Чистополя.

В свой третий день автопробег будет рад встретиться с жителями Чистополя в Культурно-досуговорм центре «Восток» по адресу улица Энгельса, 78. В обед гостей ждет развлекательная программа, так же викторины с подарками и ценными призами. После, автопробег, отправится в Марий Эл.

С 16 по 20 октября 2018 года казанское представительство «Комсомольской правды» проводит памятный автопробег по Поволжью. 29 октября исполняется 100 лет со дня образования Комсомола.Эта самая массовая молодёжная организация напрямую связана с историей нашей страны.

Фотозона от "Комсомольской правды" работает на протяжении всей поездкиФото: Александр ЧЕРНОВ

За долгие годы «Комсомольская правда» сохранила не только свой бренд, но и многие добрые традиции. Более 200 миллионов юношей и девушек прошли в свое время в рядах Комсомола школу гражданского становления. Большинство тех, кто сейчас решает судьбу страны в юности были молодежными активистами.

Внимательно следите за автопробегом и станьте частью этого движения.