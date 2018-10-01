В Чувашии водителя, который намеренно сбил школьницу, отправили под стражу
49-летнего водителя из деревни Вурманкасы Вурнарского района суд по просьбе следствия отправил под стражу. Мужчина подозревается в покушение на убийство 14-летней девочки.
Как следует из материалов уголовного дела, 24 сентября вечером на дороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы пьяный водитель на автомобиле «Lada X-Ray» предложил компании подростков прокатиться.
Но те отказались, тогда мужчина решил сбить одного из них. В итоге он наехал на 14-летнюю девочку. Школьница получила травмы и была госпитализирована.
- В рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз. Также в ходе следствия подозреваемый будет проверен на вменяемость. Расследование продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
Также известно, что арестованный водитель с начала этого года получил 20 штрафов за превышение скорости. Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за пьяную езду.
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