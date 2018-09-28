2018-09-28T11:10:13+03:00
Происшествия

В Чувашии стали известны подробности умышленного наезда на школьницу

Сейчас девочка находится в больнице
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: СУ СК России по ЧувашииФото: СУ СК России по Чувашии
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Стали известны подробности наезда автомобиля Lada XRay на восьмиклассницу, который произошел 24 сентября в 16.00.

Тем вечером пьяный мужчина, будучи за рулем своего автомобиля, увидел по дороге компанию подростков: двух девушек и одного парня. Он предложил ребятам покататься, но они отказались.

Тогда, водитель направил свой автомобиль в сторону парня и попытался наехать на него. После неудачной попытки, мужчина переключил свое внимание на девушек и сбил одну из них.

К счастью, восьмиклассница жива и сейчас находится в больнице под присмотром врачей. А в отношении водителя автомобиля уже возбудили уголовное дело. Он обвиняется в покушении на убийство.

- С начала года в отношении подозреваемого составлено 20 административных протоколов за превышение скоростного режима, - сообщает СУ СК России по Чувашии.

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