В октябре начнут проектировать платную автодорогу Москва-Казань

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-26T11:05:24+03:00

На ней можно будет развивать скорость до 140 км/ч

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25 сентября в ходе брифинга глава «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что в октябре начинается работа по проектированию скоростной платной автодороги Москва-Казань.

При этом он добавил, что на участок 729 километров запланировано привлечь внебюджетных средств минимум 30% от все стоимости проекта. Начало работ по строительству трассы было одобрено также и в ходе заседания совета по национальным проектам под председательством главы правительства России Дмитрия Медведева.

Закончить все работы на отрезке от Москвы до Казани должны в 2024 году. Отметим, что на этой платной дороге автомобилистам можно будет развивать скорость до 140 км/ч. Планируется, что трасса будет начинаться от выхода на МКАД с М-7, проходить в объезд Балашихи, Ногинска и Орехово-Зуево, а заканчиваться на развязке с дорогой Сорочьи Горы-Шали.

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