В Татарстане по факту ЧП на газовой заправке следственный комитет возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:47 2018-09-21T18:47:27+03:00

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Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» по факту ЧП на газовой заправке «IRBIS» в Пестречинском районе Татарстана.

27 августа этого года там в результате утечки газа при наполнении из колонки баллона произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадал 54-летний сотрудник. Мужчина был доставлен в больницу с диагнозом: термический ожог 2-3 степени, 40-42 % ожога головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей, шок 2 степени.

- Утечка произошла из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками станции, которые были обязаны поддерживать в технически исправном состоянии оборудование, - сообщают в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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