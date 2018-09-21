В Татарстане по факту ЧП на газовой заправке следственный комитет возбудил уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» по факту ЧП на газовой заправке «IRBIS» в Пестречинском районе Татарстана.
27 августа этого года там в результате утечки газа при наполнении из колонки баллона произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадал 54-летний сотрудник. Мужчина был доставлен в больницу с диагнозом: термический ожог 2-3 степени, 40-42 % ожога головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей, шок 2 степени.
- Утечка произошла из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками станции, которые были обязаны поддерживать в технически исправном состоянии оборудование, - сообщают в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.
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