2018-08-28T11:31:12+03:00
Происшествия

В Татарстане на АЗС из-за вспышки газо-воздушной смеси пострадал заправщик

Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами лица и рук
Олег ЛУГОВОЙ
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У пострадавшего диагностировали ожоги второй степени.У пострадавшего диагностировали ожоги второй степени.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Накануне днем в село Кулаево Пестречинского района на автозаправочной станции «Ирбис», что на 847 километре трассы Москва-Уфа произошло ЧП.

Там во время обучения и заправки автомобиля «Газель» на АГЗС произошла вспышка газо-воздушной смеси. В результате чего пострадал 54-летний заправщик. Мужчину с ожогами лица и рук 2 степени госпитализировали в Пестречинскую ЦРБ.

- Предварительная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования заправочной станции, - сообщают в МЧС Татарстана.

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