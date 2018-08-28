В Татарстане на АЗС из-за вспышки газо-воздушной смеси пострадал заправщик
Накануне днем в село Кулаево Пестречинского района на автозаправочной станции «Ирбис», что на 847 километре трассы Москва-Уфа произошло ЧП.
Там во время обучения и заправки автомобиля «Газель» на АГЗС произошла вспышка газо-воздушной смеси. В результате чего пострадал 54-летний заправщик. Мужчину с ожогами лица и рук 2 степени госпитализировали в Пестречинскую ЦРБ.
- Предварительная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования заправочной станции, - сообщают в МЧС Татарстана.
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