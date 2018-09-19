В Казани глава районной администрации не только извинился перед ветераном, которому отключили свет, но и подарил ему коньяк
Накануне благополучно для 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко завершилось его противостояние с управляющей компании Авиастроительного района Казани.
За долги за коммуналку ветерану и отключали свет, и посылали коллекторов с угрозами.
Одну из жирных точек в этой истории поставил глава районной администрации Тимур Алибаев. Он лично навестил ветерана, извинился и объявил, что долг его будет списан, а виновные наказаны. После, чего в качестве уважения преподнес Юрию Величко бутылку коньяка.
А вот и этот самый коньякФото: Алина ГАБДУЛИНА
- Это вопиющий случай! Настолько бездушное отношение! Это недопустимо не только к фронтовикам, вообще к людям старшего поколения, - официально заявил Тимур Алибаев.
Так или иначе, а зла ни на кого ветеран не держит.
- Должны ли они просить у меня прощения? Глупости. Я никому никаких претензий больше не предъявляю. Почему? Ну таких людей поставили на эти должности, такие люди и работали. Главное, что сейчас у меня все хорошо, - сказал на это «КП - Казань» Юрий Величко.
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