"Они обещали мне паяльник в одно место вставить!": В Казани коллекторы угрожали ветерану войны за долги по ЖКХ

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-19T11:17:21+03:00

Юрию Величко отключили свет и натравили на него коллекторов, но фронтовик не сдался и отстоял свою правду. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На защиту 91-летнего Юрия Величко встали все, и власти Казани, и обычные горожане [фото, видео]

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Жителю Казани Юрию Величко 91 год. Он прошел всю войну, еще подростком отправился в партизанский отряд, служил в штурмовой инженерно-саперной бригаде, видел все ужасы Великой Отечественной войны. Однако даже сущий кошмар первой половины 40-х годов прошлого века меркнет перед тем, с чем пришлось столкнуться ветерану войны в последний месяц.

В начале августа Юрию Величко выставили счет за неуплату коммунальных услуг. Насчитали 45 тысяч. Ветеран утверждает, он все платил вовремя и в срок, все, что потратил сам. Он и подтвердить это легко может. Платежки и чеки все подтверждают. Вот только десять лет назад, пока доме № 10 по улице Лядова, где он и проживает, был капремонт, мужчина съехал к друзьям. Однако платежки приходили. Вот с тех пор 45 тысяч и накопились.

Ветеран не обращал внимание на письма от УК.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ПАЯЛЬНИКАМ ВЕТЕРАНА НЕ ИСПУГАТЬ

При этом, в управляющей компании и разговаривать с ветераном не собирались. Более того, передали долги пенсионера коллекторам. Этим "бравым товарищам", как кажется, без разницы, кто именно перед ними, ветеран войны или условный безработный алкоголик. Главное, чтобы долг вернул, а они отчитались. Методы у них - врагу не пожелаешь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/669470" frameborder="0"></iframe> В Казани коллекторы угрожали ветерану войны за долги по ЖКХ.Алина ГАБДУЛИНА

- Они стали мне угрожать! Звонили, приходили, хулиганили. Обещали даже паяльник в одно место воткнуть! - рассказывает корреспонденту "Комсомольской Правды" фронтовик о своей встрече с тремя здоровыми мужчинами, которые пришли за долгом.

Вот та самая квитанция о долге.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Однако Юрий Александрович не промах - бывший солдат все-таки - сказал им, что сейчас вынесет деньги, зашел домой, а обратно вышел не с сорока тысячами рублей, а с газовым баллоном.

- Я потом приехал прямо к ним в контору, и сказал, мол я - фронтовик, я и не такое видал, меня не запугать каким-то паяльником, - закончил историю Величко.

"ЗАЧЕМ ЛЮДЕЙ БЕСПОКОИТЬ?"

Жаловаться на происходящее Юрий Александрович не хотел, несмотря то, что он лично знаком и Рустамом Миннихановым, и с Ильсуром Метшиным. Говорит, что стыдно было по таким мелочам беспокоить людей.

- Платил, не платил - бегают тут, выясняют, да. А мне лично кажется, он вообще за подобное платить не должен. Бабай ведь служил, бабай жизнью рисковал, - говорит пенсионерка, проживающая на этаж ниже «должника».

На фото ветеран с мэром Казани Ильсуром Метшиным, но обращаться лично к градоначальнику фронтовик не стал.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"У ЛЮДЕЙ ПО СТО ТЫСЯЧ ДОЛГИ И ИХ НИКТО НЕ ТРОГАЕТ"

«Бабаем» (от татарского - «дедушка») Юрия Величко вот уже больше тридцати лет называют многие жители десятого дома по улице Лядова. О нем отзываются только с хорошей стороны: добродушный, улыбчивый, гостеприимный, веселый, простой и активный. Мужчину, по словам соседей, из родственников никто не навещает - к нему приставлены сотрудники социальной защиты. Именно в их обязанности и входила ежемесячная оплата счетов за коммунальные услуги.

- У некоторых людей задолженности под сто тысяч доходят, и их никто не трогает. Максимум звонят, надоедают. Но приходить лично и угрожать бабаю - стыдно должно быть, - разводит руками Татьяна, жительница того же дома.

"ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И НЕ ТАКОЕ ПЕРЕЖИВАЛ"

Однако в УК никак не могли угомониться. 10 сентября у ветерана войны отключили свет. Видимо, подумали, что уж теперь-то "злостный неплательщик-фронтовик" отдаст деньги. Однако мужчина и не думал сдаваться. Да, жил, фактически, как крот.

- Во время войны ещё и не такое переживал, конечно. Но сейчас ведь мирное время. Обидно, - ветеран отводит глаза и старается не показывать своего разочарования в человеческой сущности.

В то время, когда мужчина сидел в квартире без света, ему помогала соседка с первого этажа - Рамзия. Женщина подключала удлинитель к своей розетке и передала его через окно в квартиру пенсионера - какое-никакое, а электричество.

ГОРОЖАНЕ ПРЕДЛАГАЛИ СКИНУТЬСЯ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛКИ

Как только об этой ситуации узнали жители Казани, то сразу решили прийти на помощь ветерану. 45 тысяч рублей - не такие уж большие деньги. Если бы каждый житель столицы Татарстана скинул бы по рублю, ветерану бы и на оплату долга хватило и на жизнь бы осталось. Призывы к такому поступку стали пачками появляться в соцсетях.

- Кто за то, чтобы скинуться и оплатить всю его задолженность? А будет больше, так купить что-то для дома и продуктов, - пишет в одной из социальных сетей пользователь под ником Серега Мурзаев.

- Человек жизнью рисковал, чтобы мы сегодня жили. Поможем? - предлагает там же Андрей Меркулов.

ДОЛГ СПИСАЛИ, ВИНОВНЫХ НАКАЗАЛИ, КОНЬЯК ПОДАРИЛИ

Впрочем, вмешательство жителей столицы Татарстана не потребовалось. О ситуации узнали власти Казани. В гости к ветерану приехал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев. Он и отчитался перед фронтовиком в духе военного времени - долг списан, виновне наказаны. Более того, Алибаев протянул ветерану бутылку коньяка.

Действтиельно, долг в размере 45 тысяч власти Казани списали. Более того, гендиректора управляющей компании, которая требовала деньги с Юрия Величко отстранили от занимаемой должности.

На фотографии в нижнем углу тот самый коньяк, который подарили ветерану чиновники администрации.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"ЭТО ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ"

- Это вопиющий случай! Настолько бездушное отношение! Это недопустимо не только к фронтовикам, вообще к людям старшего поколения. Вдвойне обидно, что это произошло на территории, за которую я отвечаю. Если мы так относимся к ветеранам, нам просто прощения нет! - извинился перед ветераном глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев.

Теперь свою оценку этой истории предстоит дать прокуратуре, которая уже приступила к проверки данного случая.