В Казани скончалась женщина, сбитая вместе с 10-летней дочерью на проспекте Ибрагимова
Количество жертв аварии, произошедшей в этот вторник, 11 сентября, в столице Татарстана на проспекте Ибрагимова, увеличилось. По дороге в БСМП скончалась женщина. Ее вместе с 10-летней дочерью сбил 49-летний мужчина, управлявший внедорожником "Мицубуси".
По предварительным данным, водитель грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу пешеходам, переходившим дорогу по "зебре".
В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре"..соцсети
- По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело, - сообщили в правоохранительных органах. - У водителя взяты анализы, чтобы выяснить, в каком состоянии он был в момент ДТП.
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