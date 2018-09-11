В Казани скончалась женщина, сбитая вместе с 10-летней дочерью на проспекте Ибрагимова

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-11T18:30:17+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

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Количество жертв аварии, произошедшей в этот вторник, 11 сентября, в столице Татарстана на проспекте Ибрагимова, увеличилось. По дороге в БСМП скончалась женщина. Ее вместе с 10-летней дочерью сбил 49-летний мужчина, управлявший внедорожником "Мицубуси".

По предварительным данным, водитель грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу пешеходам, переходившим дорогу по "зебре".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/668351" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре"..соцсети

- По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело, - сообщили в правоохранительных органах. - У водителя взяты анализы, чтобы выяснить, в каком состоянии он был в момент ДТП.

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