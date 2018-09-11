В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре": девочка скончалась
Трагедия произошла в этот вторник в столице Татарстана в Московском районе. Приблизительно в 14.00 на нерегулируемом пешеходном переходе через проезжую часть проспекта Ибрагимова автомобиль "Мицубиши" сбил переходящих дорогу мать и ее 10-летнюю дочь.
От полученных травм девочка скончалась на месте. Женщина доставлена в больницу.
- В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, устанавливая причины ДТП, - сообщают в МВД Татарстана. - 49-летний водитель задержан на месте аварии.
Местные жители рассказали "КП-Казань", что этот пешеходный переход опасно переходить в любое время - водители на прямом отрезке пути стараются побыстрее закончить проезд перед светофором, установленном неподалеку, и не уступают никому дорогу.
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