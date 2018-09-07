Группа ВТБ Страхование провела первую встречу Высшего медицинского экспертного совета

СЕГОДНЯ 17:22 2018-09-07T17:22:25+03:00

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7 сентября в гостинице Radisson Royal hotel Moscow состоялась первая встреча участников проекта «Высший медицинский экспертный совет» (ВМЭС), инициатором и организатором которого выступила группа компаний ВТБ Страхование. В мероприятии приняли участие представители федерального фонда ОМС, профессоры и академики крупнейших медицинских учреждений, руководители ведущих научных центров страны, а также представители группы компаний ВТБ Страхование.

Целью работы членов ВМЭС является активное участие в реализации задач в сфере здравоохранения, разработка мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг в России, а также повышение эффективности взаимодействия страхового и медицинского сообщества по ключевым вопросам.

- Перед медицинским экспертным советом стоят амбициозные цели. Участие в нем лучших специалистов в своих областях позволит решать поставленные тзадачи с высокой эффективностью, - прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование Геннадий Гальперин.

- В рамках совета мы будем работать в нескольких направлениях. Среди них – развитие системы защиты прав пациентов, развитие добровольного медицинского страхования, совершенствование критериев оценки качества медицинских услуг и другие системные задачи в сфере медицинского страхования, - подчеркнула генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.

- ВМЭС - деловая площадка, целью которой является эффективное взаимодействие участников сферы здравоохранения. Профессиональный и авторитетный состав совета позволит сделать нашу работу максимально продуктивной. Уверен, что предложения, которые будут вырабатываться участниками мероприятий, будут способствовать развитию медицинской отрасли нашей страны, - отметил директор федерального клинического Центра оториноларингологии, член-корреспондент РАН, член Общественной палаты РФ Николай Дайхес.