2018-09-05T17:01:19+03:00
Общество

Под Казанью на месте, где хотят построить МСЗ, соорудили часовню

Жители Осиново провели в поле свой первый молебен [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото предоставлено инициативной группой против строительства МСЗФото предоставлено инициативной группой против строительства МСЗ
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В поле под Казанью, где хотят построить мусоросжигательный завод (МСЗ), месяц назад активисты скосили двадцатиметровую надпись «НЕТ МСЗ». Чтобы ее мог увидеть президент Татарстана, когда будет пролетать над этим местом.

Теперь активисты провели молебен на месте будущей стройки завода. В честь праздника Грузинской Божией матери посреди букв «НЕТ МСЗ» жители Осиново и казанцы прочитали молитву и соорудили часовенку, куда собираются приходить каждый день.

Фото предоставлено инициативной группой против строительства МСЗ

Фото предоставлено инициативной группой против строительства МСЗ

Верующие просили у иконы, чтобы строительство никогда не состоялось. Место молебна теперь украшает икона, свечи и живые цветы.

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