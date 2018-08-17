Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью протестуют с помощью утренней зарядки
Оставив позади согласованные митинги на футбольном поле в поселке Осиново, на территории которого будет построен мусоросжигательный завод (МСЗ), его противники решили перейти на новый уровень протеста.
Чтобы донести свои чаяния до жителей Казани и государственных мужей, активисты переместились на площадь Свободы.
Встав целой группой перед окнами Дома правительства Татарстана, они провели утреннюю зарядку. При этом противники МСЗ под Казанью облачились в футболки, на которых был написан протест: «Я против сжигания мусора».
За необычным флешмобом в центре Казани внимательно следили полицейские.
Объясняя суть акции, экоактивисты заявили, что призывают всех вести здоровый образ жизни.
- Пока - без мусоросжигательного завода - воздух Казани чистый и экологичный, приглашаем всех активнее включаться в спортивную жизнь столицы Татарстана, - написали в своей группе в социальной сети активисты.
Они намерены повторить свой флешмоб с зарядкой через неделю.
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