В Набережных Челнах изменились сроки заключительной осенней опрессовки
Мэрия Набережных Челнов информирует горожан о новых сроках заключительной осенней опрессовки. Если раньше утверждалось что горячее водоснабжение будет стабильно присутствовать во всех домах города после 7 сентября, то сейчас эта дата перенесена на 13 число.
Так, с 10 по 13 сентября горячей воды не будет в поселках Зяб, Замелекесье, Сидоровка и ГЭС. В новом городе сроки опрессовки остаются прежними.
Отмечается, что осенняя опрессовка - необходимое мероприятие, предотвращающее повреждения трубопроводов и их возможные неполадки до пуска тепла горожанам.
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