В Набережных Челнах изменились сроки заключительной осенней опрессовки

СЕГОДНЯ 16:41 2018-09-05T16:41:35+03:00

С 10 сентября горячую воду отключат в поселках Зяб, Замелекесье, Сидоровка и ГЭС

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Мэрия Набережных Челнов информирует горожан о новых сроках заключительной осенней опрессовки. Если раньше утверждалось что горячее водоснабжение будет стабильно присутствовать во всех домах города после 7 сентября, то сейчас эта дата перенесена на 13 число.

Так, с 10 по 13 сентября горячей воды не будет в поселках Зяб, Замелекесье, Сидоровка и ГЭС. В новом городе сроки опрессовки остаются прежними.

Отмечается, что осенняя опрессовка - необходимое мероприятие, предотвращающее повреждения трубопроводов и их возможные неполадки до пуска тепла горожанам.

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