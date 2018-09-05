2018-09-05T16:41:35+03:00
Недвижимость

В Набережных Челнах изменились сроки заключительной осенней опрессовки

С 10 сентября горячую воду отключат в поселках Зяб, Замелекесье, Сидоровка и ГЭС
Алина ГАБДУЛИНА
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В новом городе сроки опрессовки остаются прежними.В новом городе сроки опрессовки остаются прежними.Фото: Валерий ШАХОВ
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Мэрия Набережных Челнов информирует горожан о новых сроках заключительной осенней опрессовки. Если раньше утверждалось что горячее водоснабжение будет стабильно присутствовать во всех домах города после 7 сентября, то сейчас эта дата перенесена на 13 число.

Так, с 10 по 13 сентября горячей воды не будет в поселках Зяб, Замелекесье, Сидоровка и ГЭС. В новом городе сроки опрессовки остаются прежними.

Отмечается, что осенняя опрессовка - необходимое мероприятие, предотвращающее повреждения трубопроводов и их возможные неполадки до пуска тепла горожанам.

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