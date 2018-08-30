В Набережных Челнах на четыре дня весь город оставят без горячей воды

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-30T15:35:19+03:00

Воды не будет с 4 по 7 сентября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Жителям Набережных Челнов вновь предстоит запастись тазиками или готовиться включать на полную мощность бойлеры. С 4 по 7 сентября в татарстанском автограде пройдет заключительная осенняя опрессовка. 4 дня горячее водоснабжение будет отсутствовать по всему городу. Специалисты филиала отмечают, что подача ГВС будет восстановлена к 8 сентября.

- Осенние испытания трубопроводов необходимы, чтобы проверить качество проведенных ремонтных работ за летний период. Заключительный этап опрессовки позволит выявить оставшиеся повреждения и устранить возможные неполадки до пуска тепла потребителям, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

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