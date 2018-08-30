2018-08-30T15:35:19+03:00
Общество

В Набережных Челнах на четыре дня весь город оставят без горячей воды

В городе запланирована заключительная опрессовка
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Воды не будет с 4 по 7 сентября.Воды не будет с 4 по 7 сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Жителям Набережных Челнов вновь предстоит запастись тазиками или готовиться включать на полную мощность бойлеры. С 4 по 7 сентября в татарстанском автограде пройдет заключительная осенняя опрессовка. 4 дня горячее водоснабжение будет отсутствовать по всему городу. Специалисты филиала отмечают, что подача ГВС будет восстановлена к 8 сентября.

- Осенние испытания трубопроводов необходимы, чтобы проверить качество проведенных ремонтных работ за летний период. Заключительный этап опрессовки позволит выявить оставшиеся повреждения и устранить возможные неполадки до пуска тепла потребителям, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Набережных Челнах появилась Аллея Героев Советского Союза (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккеисты "Ак Барса" подарили Рустаму Минниханову уменьшенную копию Кубка Гагарина
В Набережных Челнах устроили парад КАМАЗов
Cемь тысяч детей пополнят чебоксарские детсады в сентябре
Дорогой внедорожник въехал в ресторан в центре Казани
Президент "Ак Барса": Спустя три минуты после завершения игры Рустам Минниханов звонит и устраивает разбор матча
У дома № 74 по проспекту Ямашева в Казани отметили праздник двора
ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России
Во дворе проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах уложили асфальт
Валентина Матвиенко поздравила татарстанцев с Днем республики
Жительнице Татарстана светит 10 лет лишения свободы за удар знакомого напильником
Защитник "Рубина" Егор Сорокин впервые вызван в сборную России
В Казани пропал 30-летний мужчина