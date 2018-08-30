Экипаж ДПС в Татарстане сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:37 2018-08-30T11:37:32+03:00

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ДТП произошло в Тукаевском районе республики. На 1066 километре федеральной трассы М7 машина дорожно-постовой службы сбила велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, по предварительным данным, автоинспектор, который находился за рулем автомобиля, не выбрал необходимую безопасную скорость, что и привело к ДТП.

В результате аварии 21-летний велосипедист получил повреждения. Его госпитализировали с места происшествия.

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