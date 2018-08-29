2018-08-29T10:30:11+03:00
Общество

Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Ольга Бузова держат в страхе жителей многоэтажки в Татарстане

Жительница Нижнекамска завела в квартире псарню со звездными обитателями
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Около пятнадцати собак проживает в одной из квартир многоэтажного дома по адресу проспект Химиков, 60 в Нижнекамске. Сама хозяйка их точное число назвать не может, ведь количество четвероногих постоянно прибавляется.

По словам соседей хозяйка порядочная и не конфликтная женщина. Но у нее две слабости - животные и музыкальные программы. Поэтому клички своим подопечным дает оригинальные - Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Наташа Королева, Алла Борисовна и Максим Галкин. По словам жильцов, хозяйка псарни следит за новинками в музыке, потому что среди нового приплода есть Монеточка и Ольга Бузова.

Концерты звездные собаки любят устраивать среди ночи и поднимают своим лаем всех жителей подъезда. Кроме того в подъезде неприятный запах, а животные ведут себя агрессивно. В утреннее и вечернее время жильцы дома стараются не выходить на улицу - у собак идет выгул. Огромной стаей они выбегают из подъезда и разбредаются по двору. Попасть им навстречу не самое приятное, что может случиться.

- В начале лета из нашего подьезда специально переехала семья. Школьника начальных классов так напугали собаки, что мальчик начал заикаться, - рассказал Андрей, проживающий по соседству с заводчицей собак. Другие соседи жалуются, что собаки своим лаем привлекают дворняг из соседних дворов. Прямо на детской площадке здесь может начаться собачья драка. Были случаи когда животные рвали штанину или разгрызали детскую обувь и игрушки. Собаки принадлежат сами себе, в то время как жители двора находятся в постоянном страхе.

Жильцы называют хозяйку псарни адекватной и даже разговорчивой женщина. Ей помогают избавляться от собак. Раз в два месяца около семи или десяти особей отвозят в приют для бездомных животных в Набережные Челны. Но вся беда в самой любимой собаке хозяйки - Алле Пугачевой. Отдавать в приют или стерилизовать рыжую дворнягу женщина отказывается. А ведь именно она приносит основной приплод.

- Жители просят хозяйку квартиры сделать этот шаг и отдать Аллу Пугачеву на стерилизацию. Именно от нее по семь щенков два раза в четыре месяца забирают наши специалисты и увозят в приют для бездомных животных в Набережные Челны, - рассказывает специалист по работе с населением СТОС квартала № 8 Гузель Мубаракшина.

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