Под Казанью грузовики расплющили легковушку с людьми: в МВД Татарстана назвали предварительную причину трагедии
На месте страшной аварии, которая произошла в Зеленодольском районе Татарстана, продолжают работать сотрудники ГИБДД.
Они восстанавливают ход событий, которые привели к гибели сразу четверых людей. В настоящее время, основываясь пока на предварительных данных, перед полицейскими пока предстает такая картина.
- В момент аварии на трассе проводились дорожные работы. Впереди идущий грузовик и следовавший за ним автомобиль «Лада Ларгус» остановились. Водитель второго длинномера не справился с его управлением из-за неисправности тормозной системы и въехал в стоящие перед ним автомобили, - сообщили в МВД Татарстана.
При этом сообщается, что в этом ДТП удалось выжить одному из пассажиров легковушки. 23-летняя девушка была госпитализирована с подозрением на перелом ноги. Также пострадал и водитель одного из грузовиков.
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