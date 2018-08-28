2018-08-28T15:58:48+03:00
Происшествия

В Татарстане во время ДТП легковушку расплющило между двумя грузовиками: четыре человека погибли

Авария произошла на трассе М7 рядом с деревней Исаково [фото, видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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У людей, находившихся в легковушке, не было шансов выжить.У людей, находившихся в легковушке, не было шансов выжить.Фото: Соцсети
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28 августа в 14.00 на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о массовой аварии вблизи деревни Исаково Зеленодольского района Татарстана - столкнулось три автомобиля.

В Татарстане во время ДТП легковушку расплющило между двумя грузовиками.соцсети

Там на 753 километре трассы М7 на повороте на Свияжск водитель грузовика «Скания» из Барнаула, перевозивший новенькие иномарки, по предварительным данным, не смог вовремя заметить легковой автомобиль «Лада Ларгус» с чувашскими номерами. Он на большой скорости врезался в нее. При этом большегруз расплющил легковушку об впередистоящую фуру.

Машину расплющило между двумя грузовиками. Фото: соцсети

Машину расплющило между двумя грузовиками.Фото: соцсети

Все четверо людей, находившиеся в «Ладе», погибли мгновенно. Приехавшим спасателям только оставалось извлечь из искореженной груды металла тела. Детей среди них нет. Также пострадал и водитель грузовой фуры.

Также пострадал и водитель одной из фур. Фото: МЧС Татарстана

Также пострадал и водитель одной из фур.Фото: МЧС Татарстана

Из-за этой аварии сейчас на трассе организовано реверсивное движение только по одной полосе. Рядом с местом трагедии образовалась многокилометровая пробка.

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