В Казани навсегда закроется знаменитый ночной клуб "Luxor"

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-24T18:41:38+03:00

Это произойдет после концертов Монеточки, Face и Хаски

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На официальной странице ночного клуба "Luxor" в одной из социальных сетей появилась информация о том, что заведение закрывается. Причины подобного решения не называются.

Вплоть до 9 ноября клуб превратится в концертную площадку, так как у его владельцев имеются контракты с несколькими артистами, подписанные еще до намерения закрыть клуб.

Так, здесь ждут певицы Монеточку, а также реперов Face и Хаски. Уже после их концертов заведение закроется насегда.

Отметим, что ночной клуб принимал гостей под разными названиями на протяжении 14 лет.

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