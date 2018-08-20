Злоумышленники опубликовали интимное видео татарского певца

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-19T14:55:24+03:00

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Мунир Рахмаев получил популярность благодаря своим запоминающимся песням и ярким сценическим образам. Без его участия не проходит не один крупный концерт звезд татарской эстрады.

В интернете появился ролик пикантного содержания с парнем, очень похожим на Мунира. На нем молодой человек придается плотским утехам по скайпу с голой девушкой. При том оба героя без стеснения крупным планом показывают друг другу все что делают.

На ролике видно, что девушка не стесняясь демонстрирует свои интимные места на веб-камеру. В ответ молодой человек одной рукой снимает на сотовый телефон все происходящее, а другой ублажает себя.

Скриншот видео

Когда ролик стал достоянием общественности, 29-летний певец сделал заявление, что его страницу в социальной сети взломали и с нее рассылают смонтированный ролик.

«Мошенники шантажируют и требуют от меня денег. Это фейк! Профессиональный видео монтаж! Будьте бдительны и внимательны! Берегите себя и своих близких!»

Коллега по сцене Мунира Рахмаева - певица Гузель Асылбаева, увидев ролик, признала, что на нем Мунир.

– Не могу сказать что это монтаж, так все реально снято - это реально его лицо. Я в шоке! А то что он сам мог разместить такое видео для популярности, я сомневаюсь на 90 процентов. Он безбашенный, но не смог бы так опуститься. Его хорошо знают и в других республиках по той программе, с которой они объездили с Ландыш. Мне кажется, это кто-то специально сделал. Подобным способом он бы себе не стал зарабатывать себе популярность.

Видеомонтажеры считают, что признаков монтажа на видео нет. Вероятнее всего, личное видео было украдено у исполнителя и распространено в интернете. В правоохранительные органы певец не обращался.

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