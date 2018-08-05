2018-08-05T12:22:32+03:00
Происшествия

Фонтан в магазине, затопленные улицы и автобус в воде: Казань оправляется от сильного ливня

На город обрушилась гроза с градом, люди не могли спастись от дождя даже в подземных переходах [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Вода растекалась по улицам бурными потоками.Вода растекалась по улицам бурными потоками.Фото: соцсети
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4 августа Казань накрыл сильный ливень с градом. Большой грозовой фронт прошел по всей территории города оставляя за собой право затапливать улицы прямо с машинами.

С неба посыпался град величиной чуть менее перепелиного яйца.

Автомобили глохли прямо на ходу, а пешеходы не могли найти спасения от дождя даже в подземных переходах – туда хлынули потоки воды. Ливневая канализация не справлялась.

Те, кто ехал в это время в автобусах, оказались по колено в воде. После остановки людям приходилось искать островки суши.

Казань затопило во время дождя.Соцсети

Досталось даже вроде бы надежным в таких случаях гипермаркетам. Так, в одном из них вода на покупателей полилась прямо с потолка. Продавцы начали спасать дорогостоящую электротехнику. Коробки с ней намокали мгновенно.

А в районе туалета ливневая канализация не справилась с поступающим потоком и воду начало выбрасывать вверх настоящим фонтаном, который продолжался несколько минут.

Фонтан бьет из пола в казанской Ленте.Казань. Адоратского

К счастью, ливень был непродолжительным, и вода вскоре начала уходить как из магазина, так и с улиц города. Через некоторое время все начало высыхать.

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