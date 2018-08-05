Фонтан в магазине, затопленные улицы и автобус в воде: Казань оправляется от сильного ливня
4 августа Казань накрыл сильный ливень с градом. Большой грозовой фронт прошел по всей территории города оставляя за собой право затапливать улицы прямо с машинами.
С неба посыпался град величиной чуть менее перепелиного яйца.
Автомобили глохли прямо на ходу, а пешеходы не могли найти спасения от дождя даже в подземных переходах – туда хлынули потоки воды. Ливневая канализация не справлялась.
Те, кто ехал в это время в автобусах, оказались по колено в воде. После остановки людям приходилось искать островки суши.
Казань затопило во время дождя.Соцсети
Досталось даже вроде бы надежным в таких случаях гипермаркетам. Так, в одном из них вода на покупателей полилась прямо с потолка. Продавцы начали спасать дорогостоящую электротехнику. Коробки с ней намокали мгновенно.
А в районе туалета ливневая канализация не справилась с поступающим потоком и воду начало выбрасывать вверх настоящим фонтаном, который продолжался несколько минут.
Фонтан бьет из пола в казанской Ленте.Казань. Адоратского
К счастью, ливень был непродолжительным, и вода вскоре начала уходить как из магазина, так и с улиц города. Через некоторое время все начало высыхать.
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